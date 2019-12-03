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Konya'ya şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraf

Sayın yazı işleri müdürleri,

Konya'ya şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraf

Sayın yazı işleri müdürleri,

Kaynak: DHA

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