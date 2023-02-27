Kook Young Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kook Young Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kook Young Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kook Young Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kook Young Han 19 Nisan 1990 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 한국영 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kook Young Han Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Apertura Sports GmbH yapmaktadır. Kook Young Han, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 5 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Kook Young Han'nin Gangwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kook Young Han Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kooky_han/

Kook Young Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kook Young Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kook Young Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kook Young Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Soongsil Univ.

1 Ocak 2010 yılında Shonan Bellmare

8 Ocak 2014 yılında Kashiwa Reysol

1 Temmuz 2014 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2016 yılında Al-Gharafa SC

5 Temmuz 2017 yılında Gangwon FC

Kook Young Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kook Young Han şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kook Young Han Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pocheon Middle School (포천중학교, 2003-2005),Gangneung Munseong High School (강릉문성고등학교, 2006-2008),Soongsil University (숭실대학교, 2009)

Güney Kore takımında 14 numaralı formasıyla 4 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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