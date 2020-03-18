Kooperatif dezenfekte edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi binasında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Başkan Ertan Taşlı: "Esnaflarımızın sağlıklarını önemsiyoruz. Bu yüzden kurumumuzu virüse karşı dezenfekte ettik" dedi.

Ülke genelinde bir çok noktada dezenfekte çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Düzce'de de Düzce Belediyesi başta olmak üzere, Valilik ve ilçe belediyeleri de dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor. Esnafların kredi taleplerini karşılayan Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi de dezenfektasyon çalışmasını gerçekleştirdi. 5. Bölge Birliği Başkanı ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı yaptığı açıklamada: "Esnaflarımıza verilen hizmetin en iyi şekilde sürdürüle bilmesi ve Ülke genelinde büyük mücadele verilen corona virüs'ü nedeniyle Çalışanlarımız ve işleri için gelen Esnaflarımızın sağlıklıların önemsiyor bu yüzden Kurumumuzu virüse karşı dezenfekte ettiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA