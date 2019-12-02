Kooperatif ve Ziraat Odaları bakanlığın hızına ayak uyduramıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı hayata geçirdiği projelerle önemli işlere imza atarken, bakanlığa ayak uyduramayan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Odaları gündeme geldikleri konularla çiftçilerin tepkisini çekiyor.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Odaları, gündeme geldikleri konularla akılları karıştırıyor. Dev projelere imza atan bakanlığa ayak uyduramayan yan kuruluşlar, çiftçilerin de tepkilerine neden oluyor. Ziraat odalarının aldığı yüksek aidatlar daha önce Meclis gündemine de taşınırken, geçtiğimiz aylarda İzmit Ziraat Odası tarafından oda üyelerine gönderilen "aidat ödemeyen çiftçilere yasal takip başlatılacağı" şeklindeki mesaj toplumun çeşitli kesimlerinden büyük tepki toplamıştı. Yine bir siyasi parti tarafından Ziraat Odası'nın çay cüzdanlarından kestiği aidat ücretleri gündeme taşınmış, bu aidatların nerede kullanıldığına dair açıklama yapılması talep edilmişti.

"Boş kağıda imza attırdılar"

Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili basında yer alan olumsuz haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Borç yapılandırmalarında hukuksuzluk yaptığı iddia edilen kooperatiflerin haksız kesinti ve yüksek faizler nedeniyle çiftçiyi iflasın eşiğine getirdiği iddia edildi. Çiftçilere boş kağıt imzalatılıp zorunlu bağış toplandığı, bilgi ve evrak almalarının da zorlaştırıldığı iddia edildi.

İzmir Tire'de ise bazı çiftçiler Tarım Kredi Kooperatiflerine tepki göstererek, "Yaşadığım sıkıntılar ve diğer çiftçilerin sorunlarından dolayı Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine hiç güvenim kalmadı. Çiftçiye yardımcı olması gereken bir

kurum bizi korkutuyor. Kooperatiften aldığımız yem ve gübre karşılığında boş kağıtlara imza attırıyorlar" iddialarında bulundu.

Samsunlu çiftçiler de Tarım Kredi'nin tarımsal kredilerde uyguladığı yüksek faiz karşısında yaşadıkları mağduriyetleri Samsun milletvekillerine şikayet ederek, yaşadıkları sorunlara karşı destek istemişti.

Kaynak: İHA