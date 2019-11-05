Kooperatifçilik eğitimleri Kırşehir’de başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kadınlar, kooperatif çatısı altında bir araya gelerek eğitim alacak.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından Kooperatifçilik Eğitimi Programı, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Kadın Girişimciler İcra Komitesi işbirliğiyle 3 gün sürecek.

Eğitim programları Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde alanlarında uzman eğitimcilerin katılımlarıyla gerçekleşecek.

Kaynak: İHA