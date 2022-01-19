Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi Maaşı Ne Kadar? 2022 Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi Maaşları

Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi maaşı ortalama olarak aylık 5426,5_TL'dir. En düşük Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1120.36

Meslek Adı :

Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar

Meslek Grubu :

Genel Müdürler Ve Başkanlar

Meslek Birim Grubu :

Genel Müdürler Ve Başkanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendisine ihale edilen veya taahhüt ettiği işi, kendi kar amaçlarını da göz önünde tutarak yerine getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Müteahhit, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İhale öncesinde incelediği keşif raporlarına istinaden kullanılacak malzemeyi ve işçileri tespit etmek, malzemeyi hangi bedelle nereden temin edebileceğini planlamak,

b) Davet veya ilan yöntemlerinden birisi ile katıldığı ihaleler sonucunda, kendi kar amacını da gözeterek vereceği en uygun fiyatla taahhüt işlerini almak,

c) İhaleyi kazanmasını müteakip işin nasıl yapılacağını, süresini gösteren bir iş programı hazırlayarak ihaleyi veren kuruma teslim etmek,

d) İşin önem ve şekline göre yeterli malzeme ve personelle şantiyesini kurarak, işin bitirilmesi için verilen süreyi de göz önüne almak suretiyle inşaat faaliyetlerine başlamak,

e) İnşaata başlamadan önce hazırlanan iş programı çerçevesinde çalışmaları yürütmek,

f) İhale şartnamesi çerçevesinde, idare tarafından tespit edilen kontrol mühendisleri ile kendisine bağlı olarak çalışan şantiye şefi ve teknik elemanları tarafından işin tamamlanan kısımları için istihkak/hak ediş raporu hazırlayarak, söz konusu belge karşılığında tamamladığı kısmın bedelini tahsil etmek,

g) İşin büyüklüğüne göre inşaatın bazı bölümlerini/parçalarını, karını almak suretiyle taşeron firma veya şahıslara vermek,

h) İşin tamamlanmasını müteakip, ihaleyi veren kurumun tespit ettiği heyete teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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