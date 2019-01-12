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  3. Kopan elektrik kablosu ağacı yaktı

Kopan elektrik kablosu ağacı yaktı

Kahramanmaraş'ta elektrik kablosunun kopmasıyla çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kopan elektrik kablosu ağacı yaktı

Kahramanmaraş'ta elektrik kablosunun kopmasıyla çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Elektrik direkleri arasında bulunan iletken kablo koparak küçük ağacın yanmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen AKEDAŞ yetkilileri enerji akımını kesti. Büyükşehir itfaiye ekipleri de yanan ağacı kısa sürede söndürdü.

Kopan elektrik kablosu ağacı yaktı

Kopan elektrik kablosu ağacı yaktı

Kaynak: İHA

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