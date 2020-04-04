Kopan elektrik teline basan çoban, öldü

MARDİN'in Derik ilçesinde, hayvanları otlattığı sırada kopan elektrik teline basan çoban Abit Boz (72), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde hayvanları otlatan çoban Abit Boz, direkten koparak, yere savrulan elektrik teline basınca akıma kapıldı. Yaralanan Boz, çevredekilerin yardımıyla Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Boz, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Boz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA