Kopan vincin demiri suratına çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tomruk yükleyen bir adam, kopan vinç demirinin suratına isabet etmesi ile ağır yaralandı.

Olay Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir ağaç işletmesinde meydana geldi. Yanındakilerle birlikte bir kamyona vinç yardımıyla tomruk yükleyen Ekrem Ş, vincin kopan demirinin yüzüne isabet etmesi ile ağır yaralandı. Kafasından ve yüzünden yaralanan şahıs, özel bir otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden Ekrem Ş'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA