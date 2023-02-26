Kopano Thuntsane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kopano Thuntsane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kopano Thuntsane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kopano Thuntsane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kopano Thuntsane 30 Ekim 1999 tarihinde Soweto, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Kopano Lehlohonolo Thuntsane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kopano Thuntsane Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates Reserves futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Kopano Thuntsane'nin Orlando Pirates Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kopano Thuntsane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kopano Thuntsane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kopano Thuntsane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kopano Thuntsane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Bizana Pondo

30 Haziran 2021 yılında Orlando P. Res.

Kopano Thuntsane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kopano Thuntsane şuan Orlando Pirates Reserves takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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