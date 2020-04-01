Köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilin çarptığı "Shakespeare" isimli köpek öldü. Otomobildekilerin köpeğe çarptıktan sonra önce durup, kapıları açarak baktıkları ve durmayıp kaçtıkları anlar ortaya çıktı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'nde, geçen 30 Mart'ta saat 18.57'de, "Shakespeare" isimli sahipli köpeğe bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan köpek, sahibi ve Türkbükü Patileri Grubu üyesi bir grup tarafından veterinere götürüldü. Ancak, köpek veteriner hekimin çabalarına rağmen kurtarılamadı. Köpeğin sahibi ve hayvanseverler, Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'na gidip, köpeğe çarpıp kaçan otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay anının yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, köpeğe çarpan otomobildekilerin önce durup, kapıları açarak baktıkları ardından durmayıp, kaçtıkları belirlendi. Hayvanseverler, bu görüntüleri de jandarmaya verdi. Jandarma görüntülerden plakası tespit edilen otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma aynı gün otomobilin sürücüsünü evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA