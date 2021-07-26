Köpeğe cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olay Bartın'da gerçekleşti

Bartın'ın köylerinden birinde yaşayan M.D., dün öğlen saatlerinde tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulundu. Durumu görünce gözlerine inanamayan bir vatandaş o anları cep telefonunun kamerasına kaydetti, anında ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri M.D.'yi gözaltına aldı. Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan zavallı köpek, sahibine teslim edildi. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile köpeğin sahibi de M.D.'den şikayetçi oldu.

Karakolda ifadesi alınan M.D.'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem uygulandı, 1033 TL para cezası verildi. M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından "Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.