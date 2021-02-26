Köpeğe dehşet anları! Silahla vuruktan sonra tekmeleyip çöpe attılar

Konya'nın Sarayönü ilçesinde henüz imliği belli olmayan iki kişi, otomobille yanına geldikleri köpeğe silahla ateş edip yaraladı. Ardından yolda can çekişen köpeği tekmeleyen vicdansızlar, köpeği tutup en yakındaki çöp konteynırının içine attı. O dehşet görüntüler ise güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.