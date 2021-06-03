Köpeğe tecavüz etti, yetmedi videosunu çekip yayımladı! #ErcanÖztürkTutuklansın etiketi, Twitter'da trend oldu!

Tuzla'da meydana geldiği iddia edilen olayda, Ercan Öztürk isimli bir şahsın, köpeğe tecavüz ederken çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Fırıncı olduğu öne sürülen hayvan tecavüzcüsü Ercan Öztürk'ün tutuklanması için sosyal medya platformlarında kampanya başlatılırken birçok kullanıcı, #ErcanOzturkTutuklansın etiketiyle tepkisini ortaya koydu.

EVİNDEN ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Konuya ilişkin resmi kaynaklardan henüz açıklama gelmezken şahsın Tuzla'da yaşadığı ve fırıncı olduğu öne sürüldü. Sosyal medya hesabı da paylaşılarak ifşa edilen Ercan Öztürk hakkında, bir sitede yayımlanan bilgide, sosyal medyadaki tepkilerin uyandırdığı yankı sonucu çalışma başlatıldığı iddia edildi. Habere göre, Öztürk, savcılık karşısına çıkarılmak üzere evinden alındı. Ancak resmi kaynaklardan, haberi doğrular nitelikte bir açıklama henüz gelmedi.

İşte sosyal medya kullanıcılarının olaya tepkileri: