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  3. Köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu (2)

Köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu (2)

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilinin arka tamponuna bağladığı köpeği sürükleyerek götürürken, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen U.K., polis tarafından gözaltına alındı.

Köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu (2)

6 BİN 572 LİRA PARA CEZASI

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilinin arka tamponuna bağladığı köpeği sürükleyerek götürürken, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen U.K., polis tarafından gözaltına alındı. U.K.'ye "hayvana eziyet etmek" suçundan 6 bin 572 TL para cezası kesildi.

Köpek ise ayaklarına da dolanan iple yol kenarındaki bir ağaca bağlı halde bulundu.

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Kaynak: DHA

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