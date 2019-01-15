Köpeğin öldürüldüğü çiftlik mühürlendi

Avcılar'da köpeğin kazları korkuttuğu için sahibi tarafından öldürüldüğü çiftlik belediye tarafından mühürlendi. Çiftliğin kapatılması için çalışmalara başlanırken, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli çiftlikte incelemelerde bulundu.

Avcılar Firüzköy'de hayvan yetiştiriciliği yapan A.R.A. isimli şahıs, kazlarını korkuttuğu için Türkiye'de nadir bulunan Çin aslanı ırkındaki "Chow Chow" isimli köpeğini tüfekle vurarak öldürmüştü. Kan donduran olayın videosunu çeken şahıs, görüntüleri arkadaşlarına gönderip sosyal medyada paylaşmıştı. Sosyal medyada hızla yayına görüntülerin ardından A.R.A, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sahibi tarafından öldürülen köpeğin videosunu sosyal medyada gören Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Daha sonra kan donduran olayın yaşandığı çiftliğe giden Başkan Toprak, ekiplerle birlikte incelemelerde bulundu. Şahsın yakalanarak polis merkezine getirilmesinin ardından müdürlerine talimat veren Başkan Benli, çiftlikle ilgili işlem yapılmasını istedi. Polis ekipleri incelemelerini sürdürürken, Avcılar Belediyesi çiftliğin kapatılması için çalışmalara başladı.

"Özellikle bizim bulunduğumuz bu kentte her canlı değerlidir"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "Videosunda bir köpeğin canına kıyan şahsın paylaşımı üzerine Avcılar'da emniyet müdürlüğümüz harekete geçmiş ve şahsı gözaltına alıp Firüzköy Polis Merkezine getirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ben derhal müdürlerimizle birlikte buraya intikal ettik. Şu anda emniyet ekiplerimiz ve biz müdürlüklerimizle buradayız. Şahıs kendi kapısına gittiğimizde "Ben burada ticaret yapmıyorum, kendi hayvanlarımı besliyorum" dediği çiftlikte bir köpeği öldürüyor ve bir cana kıyıyor, adeta katlediyor. Bunu da kaydediyor. Kazları da ifade ederken onları maddi değerle ifade ediyor. Bu da gösteriyor ki ticari faaliyette bulunuyor. Bütün canlılar, hayvanlar maddi değerleriyle ölçülüyor ve bir köpeğin de canına kıyabiliyor. Onun için bu tür katliamlara karşı, bu tür insanlara karşı gereği yapılmak üzere hepimiz buradayız. Özellikle bizim bulunduğumuz kentte her canlı değerlidir. Asla hiç kimse böyle duygularla ya da kendince doğasına uygun davrandı diye bir canlının hayatına kıyamaz. Burada canlının kılına bile dokunmak kimsenin yapacağı bir şey değildir. Asla yapılmasına müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA