Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Kahramanmaraş'ta köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinde besledikleri köpekle oynayan Ahmet Hakan A., iddiaya göre bir anda köpeğin saldırına uğradı. Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede aşısı yapılan küçük Ahmet'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA