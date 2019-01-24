İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Kahramanmaraş'ta köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Kahramanmaraş'ta köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinde besledikleri köpekle oynayan Ahmet Hakan A., iddiaya göre bir anda köpeğin saldırına uğradı. Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede aşısı yapılan küçük Ahmet'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.