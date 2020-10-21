Köpeğini gezdirecekken canından oldu!
Kırıkkale'de 26 yaşındaki Yunus Emre Pamuk köpeğini gezdirdiği sırada 29 yaşındaki M.Ç. ile küfürleşip kavga etti. Olayın ardından arkadaşları ile M.Ç.'nin evinin önüne gelen Yunus Emre Pamuk, çıkan arbede de M.Ç. tarafından kalbinden bıçaklandı. Pamuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken M.Ç. gözaltına alındı.
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