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  3. Köpeğini gezdirecekken canından oldu!

Köpeğini gezdirecekken canından oldu!

Kırıkkale'de 26 yaşındaki Yunus Emre Pamuk köpeğini gezdirdiği sırada 29 yaşındaki M.Ç. ile küfürleşip kavga etti. Olayın ardından arkadaşları ile M.Ç.'nin evinin önüne gelen Yunus Emre Pamuk, çıkan arbede de M.Ç. tarafından kalbinden bıçaklandı. Pamuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken M.Ç. gözaltına alındı.

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Köpek balığının turistlere saldırma anı! Yürekler ağza geldiKöpek balığının turistlere saldırma anı! Yürekler ağza geldi

 

21 Ekim 2020 Çarşamba 14:26
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