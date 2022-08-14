Köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Görüntüler sosyal medyada yayılınca tüm ülke ayağa kalktı! "Hayatımda gördüğüm en korkunç şey"

Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan bir kadın, evcil hayvanını havuzda boğarak öldürdü. O anların görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca, polis harekete geçerek genç kadını tutukladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Görüntüler sosyal medyada yayılınca tüm ülke ayağa kalktı! "Hayatımda gördüğüm en korkunç şey"

Olay Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletinde gerçekleşti. Bir kadının chihuahua cinsi köpeğini havuza sokarak nefessiz bırakıp boğduğu görüntüler sosyal medyada yayılınca adeta infial oldu. Tepki çeken görüntüler sonrası tutuklanan kadın, tutuklanarak cezaevine nakledildi.

Köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Görüntüleri sosyal medyada yayılınca tüm ülke ayağa kalktı! Hayatımda gördüğüm en korkunç şey

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN KORKUNÇ ŞEY"

32 yaşındaki Erica Black, evcil hayvanını 4 defa darp ettikten sonra havuzdaki suyun altına sokarak nefessiz bırakıp öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüleri, Black'in ev arkadaşı sosyal medyada yayınladıktan sonra polis harekete geçti.

Evinde tutuklanarak cezaevine götürülen kadın evcil hayvanını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Black'in köpeği öldürdükten sonra 4 gün boyunca evde tuttuğu da öğrenildi.

Köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Görüntüleri sosyal medyada yayılınca tüm ülke ayağa kalktı! Hayatımda gördüğüm en korkunç şey

Polis Wayne Ivy, korkunç görüntüleri izledikten sonra "Hayatımda gördüğüm en korkunç şey" diyerek görüntülerde yer alan 32 yaşındaki Black'i de sosyal medyada ifşa etti.

"HAPİSTE ÇÜRÜMEYİ HAK EDİYOR"

Ayrıca öfkeli polis Ivy, "Onun bir kayaya bile sahip olduğunu duyarsam aklımı kaybederim çünkü bu kadın hiçbir şeye sahip olmayı hak etmiyor. Hapiste çürümeyi hak ediyor" şeklinde konuştu.

Köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Görüntüleri sosyal medyada yayılınca tüm ülke ayağa kalktı! Hayatımda gördüğüm en korkunç şey

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