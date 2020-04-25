Köpeğini vurdu, hayvanseverler kurtardı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahibi tarafından vurulduğu iddia edilen köpek hayvanseverler tarafından bulunarak kurtarıldı. Havyanseverler köpeğin sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Gencali Mahallesi'nde Askeri Hara civarında bulunan tarlada bekçi köpeği iddiaya göre sahibi tarafından buldu. Hayvanseverler tarafından bulunan köpek Gemlik Belediyesi Umurbey Barınağı'nda ameliyata alındı. Göğüs ve boyun bölgesinden vurulan köpeğin sahibi ile alakalı, Gemlikli hayvanseverler suç duyurusunda bulundu. Köpeğin sahibinin civvcivlerini yediği için köpeği vurduğu iddia edildi.

Kaynak: İHA