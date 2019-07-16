Köpeğinin göz göre göre sıcaktan ölmesine sebep oldu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinin Yayla Mahallesi'nde sahibi tarafından 2 katlı evin çatısına zincirle bağlanan pitbull cinsi köpek, sıcaktan korunmak için gölgeye kaçmaya çalıştı. Fakat bağlı olduğu zincir sebebiyle başarılı olamadı.

Köpeğin yaşadığı zor anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına kaydedildi. Köpeğin sosyal medyada yayılan görüntüleri hayvanseverlerin tepkisini topladı. Köpeği kurtarmak için harekete geçen bir grup hayvansever, hayvanın öldüğünü öğrendi.

KÖPEĞİN SAHİBİNE 7 BİN 802 TL İDARİ PARA CEZASI

Bunun üzerine Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, köpeğin sahibi hakkında 'yasaklı ırk bulundurmak', 'hayvanı sıcağa maruz bırakmak' ve 'ölümüne sebep olmak'tan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Manavgat Kaymakamlığı'nca köpeğin sahibine 7 bin 802 TL idari para cezası kesildi.