Köpeğinin ölüm haberiyle yıkılan Ersin Korkut'a arkadaşlarından sürpriz
Survivor 2020 yarışmacısı olan Ersin Korkut köpeği Mess'in ölümünden sonra büyük acı duymuştu. Korkut'un arkadaşları ise Mess'e benzeyen köpek alarak Ersin Korkut'u sevindirmeye çalıştı.
Yarışma boyunca Ersin Korkut'un köpeğinin öldüğünü söyleyemeyen Acun Ilıcalı söyleme kararı alsa da Yılmaz Erdoğan buna engel olmuştu.
ARKADAŞLARINDAN SÜRPRİZ
Ersin Korkut hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Ersin Korkut'un arkadaşlarının Mess'e benzeyen aynı cins bir köpek alındığını açıkladı.
6 AYLIK AYNI CİNS KÖPEK
Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı şöyle konuştu: "Ersin'e göstermedik ilk başta şok olmasın diye. Önden anlattık ona sonra tepki göstermedi. Ama Ersin'e arkadaşları Mess'e benzeyen bir köpek almış" dedi.
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