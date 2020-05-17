Köpeğinin ölüm haberiyle yıkılan Ersin Korkut'a arkadaşlarından sürpriz

Yarışma boyunca Ersin Korkut'un köpeğinin öldüğünü söyleyemeyen Acun Ilıcalı söyleme kararı alsa da Yılmaz Erdoğan buna engel olmuştu.

ARKADAŞLARINDAN SÜRPRİZ

Ersin Korkut hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Ersin Korkut'un arkadaşlarının Mess'e benzeyen aynı cins bir köpek alındığını açıkladı.

6 AYLIK AYNI CİNS KÖPEK

Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı şöyle konuştu: "Ersin'e göstermedik ilk başta şok olmasın diye. Önden anlattık ona sonra tepki göstermedi. Ama Ersin'e arkadaşları Mess'e benzeyen bir köpek almış" dedi.