Köpek balığının turistlere saldırma anı! Yürekler ağza geldi

Meksika’da turist olan 3 kadın denizde kafesle dalış yaptığı sırada ismi ‘Bullet’ olduğu öğrenilen büyük beyaz köpek balığının saldırısına uğradı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken yaşanan olayda kimse yara almadan kurtuldu.