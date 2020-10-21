Köpek balığının turistlere saldırma anı! Yürekler ağza geldi
Meksika’da turist olan 3 kadın denizde kafesle dalış yaptığı sırada ismi ‘Bullet’ olduğu öğrenilen büyük beyaz köpek balığının saldırısına uğradı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken yaşanan olayda kimse yara almadan kurtuldu.
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21 Ekim 2020 Çarşamba 12:33
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