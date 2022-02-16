Köpek Eğitmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Köpek Eğitmeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Köpek Eğitmeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Köpek Eğitmeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Köpek Eğitmeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Köpek Eğitmeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Köpek Eğitmeni Maaşları

Köpek Eğitmeni maaşı ortalama olarak aylık 9350_TL'dir. En düşük Köpek Eğitmeni maaşı 8050_TL, En yüksek ise 10650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Köpek Eğitmeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5164.05

Meslek Adı :

Köpek Eğitmeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ev Hayvanları Yetiştiricileri Ve Hayvan Bakıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Şehir ortamında ve cemiyet hayatında sahibinin yaşam tarzına adapte olması ve uyum sağlaması için köpekleri eğiten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Köpek Eğitmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Köpek sahibinin isteği amacı doğrultusunda ihtiyaçları tespit etmek ve uygun programları belirlemek ve köpeği eğitime hazırlamak,

b) Temel itaat kapsamında köpeğin söz dinlemesi ve sahibine itaat etmesini sağlamak,

c) Köpeğin psikolojik bozukluğu ve ya karakterinde korkma, pısırıklık varsa düzeltmek,

d) İleri itaat dersleri kapsamında tasmasız, gezdirme kayışı kullanmadan komutlara itaat etmesini sağlamak,

e) Sesli, sessiz işaret ile komutları öğretmek, köpeklerde istenmeyen huy ve davranışları düzeltmek,

f) Köpeklere ev ve işyeri korumasına yönelik alan koruma eğitimi vermek,

g) Koruma eğitimi almaya uygun olan köpeklere Şahıs koruma eğitimi vermek,

h) Sakin karakterli köpeğe saldırma, sert saldırgan köpeğe kontrollü saldırma, komutla saldırma eğitimleri vermek,

i) Refakatçi eğitimleri vermek,

j) Çeşitli oyun araçlarını kullanarak motivasyonu sağlamak,

k) Koruyucu elbise ve ayakkabılar giymek,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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