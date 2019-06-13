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Köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bilmece köyünde bir kişiye ait köpeğin kuduz çıkması sonucu köy, 6 ay boyunca karantinaya alındı.

Köpek kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bilmece köyünde bir kişiye ait köpeğin kuduz çıkması sonucu köy, 6 ay boyunca karantinaya alındı.

Çınar ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Bilmece köyünde M.V.Y.'ye ait köpekte kuduz tespit edildi. Köpek, görevliler tarafından imha edilirken, köy 6 ay boyunca karantinaya alındı.

Kaynak: İHA

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