Köpek maması kutusundan uyuşturucu çıktı

BODRUM'da, polisin durdurduğu otomobilde bulunan köpek maması kutuları içerisinden 23 gram kokain ve 512 gram "skunk" adlı uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin İstanbul'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Dün akşam saatlerinde Bodrum girişinde durdurulan otomobilin bagajında yapılan aramada, köpek maması kutuları içerisine saklanmış 512 gram skunk ve 23 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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DHA