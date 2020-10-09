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  3. Köpek mamasının içinden çıkanlar görenlere pes dedirtti!

Köpek mamasının içinden çıkanlar görenlere pes dedirtti!

Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Torba Trafik Uygulama noktasında Narkotik köpeği ile yapılan aramalar sonucunda köpek mamasının içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramalarda köpek mamasının içerisinde uyuşturucu madde bulundu. Narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulduğu anlar polis kamerasına anbean kaydedilirken konuyla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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09 Ekim 2020 Cuma 13:30
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