Köpek saldırısına uğrayan Enes Koca kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Enes Koca'nın biyografisi...

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yer alan Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi’nde, okuldan eve gitmek isteyen Enes Koca, geçtiğimiz gün başı boş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Koca'yı kanlar içinde köpeklerin arasından kurtaran amcası ve yakınları yoğun bakım ünitesi önünde talihsiz çocuğu bekliyor. Sosyal medyada oldukça büyük yankı uyandıran bu olay karşısında kullanıcılar, başı boş sokak köpeklerinin toplanması için çağrıda bulunuyor. Bununla birlikte, korkunç travmaya sebep olacak durumu yaşayan Enes Koca için de "Köpek saldırısına uğrayan Enes Koca kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları merak konusu oldu. İşte, Enes Koca'nın biyografisi...

KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ENES KOCA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, ENES KOCA'NIN BİYOGRAFİSİ...

Enes Koca, 2009 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Cahit Zarifoğlu İmam hatip Ortaokulu'nda eğitim gören Koca, 7. sınıfa gidiyor. 12 yaşındaki Enes Koca, geçtiğimiz gün 10 sokak köpeğin saldırısına uğramış, şimdilerde yoğun bakımda tedavi görmektedir.

Enes’i bulan amcası Ali Osman Koca, "Ben çocuğun yanına gittiğimde köpekler yanındaydı. Çocuğun kafası komple paramparça. Baldırlarında kasları gözüküyor. Etleri gitmiş. Köpekler çocuğu resmen parçalamışlar. Çocuk yüzüstü yattığından dolayı yüzü hariç komple parçalamışlar." ifadelerini kullandı.