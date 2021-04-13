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  3. Köpek sesinin geldiği yöne gitti: Babasını ağaca asılı halde ölü buldu

Köpek sesinin geldiği yöne gitti: Babasını ağaca asılı halde ölü buldu

Samsun'da köpek havlamasının geldiği yeri kontrol eden genç, babasını çalılıklar arasındaki ağaç dalına asılı halde ölü olarak buldu.

Köpek sesinin geldiği yöne gitti: Babasını ağaca asılı halde ölü buldu

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesi Merkez Mahallesi Çığlık mevkisinde tarla kenarındaki çalılıklar arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. (20) yanında 2 akrabası ile birlikte dolaştığı sırada çalılık bölgede köpek havlama sesi duydu. Yanında bulunanlarla birlikte havlama sesinin geldiği yöne giden B.A., babası 44 yaşındaki E.A.'yı ağaç dalına iple asılı halde ölü olarak buldu. Olay polise haber verildi. E.A.'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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