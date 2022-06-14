Köpek tasması ile dolaşıyor, onu görenler şaşkına dönüyor! "Amacım nefsimi dizginleyip..."

Hayrete düşüren olay, Sakarya Pamukova'da gerçekleşti. Boynuna takmış olduğu köpek tasması ile insanların arasında dolaşan adam, şaşkın ve meraklı bakışların hedefi oldu. Çarşıda, merkezde tasma ile dolaşan 51 yaşındaki Fevzi Aral kendisine yöneltilen meraklı sorulara, bunu nefsini dizginlemek için yaptığını söyledi.

Yaşantısından dolayı vicdan azabı duyan Aral, “Nefsim namaza gitmiyor, namaz kılmıyor, insan olamıyor. Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek. İnsanlara insan gibi bakabilmek için böyle bir şeye karar verip boynuma tasma taktım. Eğer nefse ağır gelen şeyleri yaparsan nefis terbiye olur. Bu tasmayı kendime taktıysam, kendi nefsime ağır geldiği için” açıklamasında bulundu.

"ALLAH NASİP EDERSE TASMANIN UCUNU ALLAH'A TESLİM EDECEĞİM"

51 yaşındaki adam, “Bende bu tasmayı takamıyordum. Kendimi zorladım. Ve taktım ama ciğerim yandı yanmadı değil. Az önce bunu öğlen namazına götürdüm namazını kıldırdım. Şimdi çayını içiriyorum, buradaki insanlarla muhabbetini ettiriyorum. Tasmanın ucunu şu an kimse tutmuyor sahibi yok. Ama Allah nasip ederse tasmanın ucunu Allah'a teslim edip, sahibine teslim edip Allah yolunda ilerlemeyi düşünüyorum” diye konuştu.

"NEFSİMİ NAMAZA GÖTÜREBİLMEK İÇİN TAKTIM"

İnsanların kendisine hayret içerisinde baktığını belirten Aral, “Görenler yanlış da düşünebilir ama bu tamamen benim ile alakalı bir şey. Ama şu ana kadar bana tasmayı niye taktın diye bir soru soran olmadı. Benimle alakalı olduğu için kimse gelip, cesaret edip sen bunu niye taktın diyemiyor. Kısacası nefsimi namaza götürebilmek, insanlara, doğaya, canlılara sevgi ile bakabilmek için taktım. Bu zinciri vurdum ki nefsim kötülüklere pisliklere gitmesin. Bu tasmayı nefsimi de iman ettirebilmek için takıyorum” ifadelerine yer verdi.