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  3. Köpek ve kedilerin dostluğu görenleri gülümsetti

Köpek ve kedilerin dostluğu görenleri gülümsetti

Kavgalarıyla bilinen kedi ve köpeklerin Bursa'daki sevimli dostluğu, görenlerin içini ısıtıyor.

Köpek ve kedilerin dostluğu görenleri gülümsetti

Hayvansever Mefaret Özmez'in sokaktan bulup beslediği kediler, yine onun beslediği köpekle herkesi kıskandıran bir dostluk kurdu. Görenlerin kavga etmelerine alışık olduğu kedi ve köpekler bu defa dostluğuyla dikkat çekti. Özmez, "Köpeği evde bulunan 3 kediyi o kadar seviyor ki onları yalamadan edemiyor. Kedilerin peşinden ayrılmayan köpek onları bir an yalnız bırakmayıp yalayarak sevgisini gösteriyor. Kediler de kendilerine sevgisini sunan köpeğin bir an olsun yanından ayrılmıyor" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Köpek ve kedilerin dostluğu görenleri gülümsetti

Köpek ve kedilerin dostluğu görenleri gülümsetti

Köpek ve kedilerin dostluğu görenleri gülümsetti

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