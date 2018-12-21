Köpeklerin bayıltılarak ormanlık alana atılması ile ilgili başsavcılıktan açıklama

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, Dalaman'da 11 köpeğin bayıltılarak ormanlık alana atılması olayı ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal medyada 11 sokak köpeğinin Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu hayvancılık bölgesinden, kurumda görevli veteriner hekimce sakinleştirici verilerek hayvan barınağı civarına bırakılmasına ilişkin yazı ve görüntülerin paylaşıldığını belirtti.

Başsavcı Eker; "Yapılan araştırmada bahse konu köpeklerin Belediyeye ait hayvan barınağından Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu hayvancılık bölgesine bırakıldığı, bırakılan köpeklerin içinde saldırgan olanlarının bulunduğu, nitekim köpeklerden bazılarının daha önce 3 hükümlüye saldırarak ısırdıkları ve yaralanmalarına sebebiyet verdikleri, köpeklerin karantina sürecinin de kurumun veteriner hekimi gözetiminde tamamlandığı, ayrıca köpeklerin Cezaevi hayvancılık bölgesindeki sığır, koyun ve salma tavukların sağlığını tehdit ettikleri belirlendi. Yine bahse konu köpekler salma yumurta tavukçuluğu yapılan bölgede 30 adet yumurta tavuğuna saldırarak tavukları telef etti. Bunun üzerine köpekler, kurumda görevli veteriner hekimce bir araya toplanmış ve sakinleştirici sedatif ilaç verildikten sonra hayvan barınağı yakınlarında bir bölgeye bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.

- Soruşturma başlatıldı

Çevrede bakılamayan hayvanlar ile çoğu kez Ceza İnfaz Kurumunun ilgilendiğini belirten Eker, açıklamasına şöyle devam etti; "Bunun yanında evcil hayvan besleyenlerin talep etmeleri halinde kurum restoranından yemek artıkları paketlenerek verilmektedir. Köpeklerin sağlığına ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı, bağımsız veteriner tarafından tespit edilmiş olmakla birlikte olaya ilişkin Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca adli ve idari soruşturma başlatıldı."

Kaynak: İHA