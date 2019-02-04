Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, deniz ambulansıyla getirildiği Bodrum'da tedavi altına alındı.

Datça ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi Çeşme sokakta meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Ahmet Kürşat Ağa, arkadaşlarıyla birlikte evinin önünde oynarken komşularına ait cane corso cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Bu sırada bağlı bulunan diğer köpek de zincirini kırarak çocukların üzerine koşmaya başladı. Panikle kaçmaya başlayan çocuklardan Ahmet Kürşat Ağa'nın, ayağı takılarak düştü. Saldırıya uğrayan çocuğu 2 köpeğin elinden babası ve köpeklerin sahibi güçlükle kurtardı. Ağır yaralanan çocuk Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesiyle 112 Acil Sağlık ekipleri ile deniz ambulansına alınarak Bodrum'a getirildi. Bodrum Devlet Hastanesine getirilerek ameliyata alınan Ahmet Kürşat Ağa'nın, şah damarına çok yakın bir yerden, sırtından kafasından ısırık aldığı belirlendi. 4 saat süren ameliyat sonrasında hayati tehlikeyi atlatan talihsiz çocuğun tedavisine Bodrum Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.

"O anı hatırlamak istemiyorum"

Baba Mesut Ağa yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Saldırı anında çocuğu kendim gördüm ve köpeğin elinden kendim aldım. İki tane köpek birden saldırdı birini ben aldım. Bu durumu kimsenin yaşamasını istemiyorum. O anı hatırlamak hiç istemiyorum açıkçası. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin istiyorum. Dileğim şudur ki, bu tür yasaklı köpeklerin toplanıp barınaklarda tutulmasını veya ne yapılması gerekiyorsa onu istiyorum çünkü bu acıyı kimsenin yaşamasını istemiyorum."

Çocuğunun şu anda hayati bir tehlikesinin olmadığı ifade eden Mesut Ağa, "En son bir göz doktorumuz görecek ondan sonra plastik cerrah ile beraber karar verecekler. Sağlık durumunun iyiye gittiğini söylüyorlar şuanda. Herhangi bir problem yok şu anda" dedi.

Öte yandan, olayın ardından jandarma köpeklerin sahiplerini gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen baba oğul adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 köpek belediye hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: İHA