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Köpeklerin saldırması sonucunda yaralanan karaca gençlerin çabasıyla kurtuldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki gençler köpeklerin saldırısına uğrayan ve dere yatağında mahsur kalan yaralı karacayı, bulunduğu yerden kurtararak veteriner hekimde tedavi ettirdi.

Köpeklerin saldırması sonucunda yaralanan karaca gençlerin çabasıyla kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Kızılcaelma köyünde bahçede dolaşan gençler, dere yatağında yaralı halde bir karaca olduğunu fark etti. Dere yatağında mahsur kalan yaralı karacanın yanına kadar inen gençler, karacayı çuvala koyarak mahsur kaldığı dere yatağından çıkardılar. Gençler, yaralı karacayı bir araca koyarak İnebolu ilçesinde faaliyet gösteren Veteriner Hekime kadar götürdü. Veteriner Hekim tarafından tedavisi yapılan yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Bozkurt Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Yaralı karaca, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Köpeklerin saldırması sonucunda yaralanan karaca gençlerin çabasıyla kurtuldu

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