Köpeklerini beslemeye gitmiştiler dönüş yolunda mahsur kaldılar Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde köpeklerine yem vermek için bağ evlerine giden iki genç, araçları bozulup yoğun kar yağışında mahsur kalanınca ekipler tarafından kurtarıldı.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Vekse Mahallesi'nde bulunan bağ evlerindeki köpeklerine yem vermek için giden A.P. ve R.K'nin otomobili, geri dönmek isterken arızalandı. mahsur kalan gençleri ekipler tarafından kurtarıldı. Vekse Mahallesi'nde bulunan bağ evlerindeki köpeklerine yem vermek için giden A.P. ve R.K'nin otomobili, geri dönmek isterken arızalandı. "HAYVANLARI YEMLEMEY GİTTİLER MAHSUR KALDILAR" Kar yağışının da artmasıyla zor durumda kalan iki genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler arazi araçlarıyla vadideki bir yamaçta mahsur kalan iki genci kurtardı. KAYNAK: AA