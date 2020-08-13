Köpekten kaçan çocuk arabanın altında kaldı!

İstanbul Esenyurt'ta 9 yaşındaki bir çocuk köpekten kaçtığı sırada bir anda yola fırlayınca arabanın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çocuk, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırdı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.