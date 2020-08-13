Köpekten kaçan çocuk arabanın altında kaldı!
İstanbul Esenyurt'ta 9 yaşındaki bir çocuk köpekten kaçtığı sırada bir anda yola fırlayınca arabanın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çocuk, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırdı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
İstanbul Esenyurt’ta Koza Mahallesi'nde yaşanan olayda sokak köpeğinden kaçan 9 yaşındaki Ahmad Halil isimli yabancı uyruklu çocuğa yoldan geçen bir araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye savrulan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Çarpma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
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