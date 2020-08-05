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Kopenhag - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu!

UAFE Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu.

Kopenhag - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu!

UAFE Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu.

KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Vica, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.

KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz olarak Parken Stadı'nda oynanacak olan Kopenhag - Başakşehir maçı, bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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Editör Ekibi


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