Kopenhag - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu!
UAFE Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu.
UAFE Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu.
KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Vica, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.
KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz olarak Parken Stadı'nda oynanacak olan Kopenhag - Başakşehir maçı, bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.