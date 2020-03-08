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Kopenhag sahasında Horsens'e yenildi

İSTANBUL (AA) - Danimarka Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Kopenhag, sahasında Horsens'e 1-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, ligin 24. haftasında Horsens'i ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede konuk takıma galibiyeti getiren golü...

Kopenhag sahasında Horsens'e yenildi

İSTANBUL (AA) - Danimarka Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Kopenhag, sahasında Horsens'e 1-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, ligin 24. haftasında Horsens'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede konuk takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada Alexander Ludwig kaydederken, Kopenhag bu sezon ilk kez sahasında yenildi.

Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi ile 12 Mart Perşembe günü sahasında karşılaşacak.

Kaynak: AA




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