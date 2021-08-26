UEFA Konferans Ligi'nde karşılaştığı iki rakibin de elemeyi başaran Sivasspor, play-off turu ilk maçında Kopenhag'a 2-1 mağlup olmuştu. İkinci maça deplasmanda çıkacak olan yiğidoların karşılaşmasını izlemek isteyen taraftarlar internette Kopenhag - Sivasspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

KOPENHAG - SİVASSPOR UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI CANLI İZLE

26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Kopenhag'da, Parken Stadium Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Kopenhag - Sivasspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

KOPENHAG - SİVASSPOR UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Temsilcimiz Sivasspor'un bu zorlu play-off mücadelesi TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor kanalını canlı olarak izlemek için Kopenhag - Sivasspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.