Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: "Zor bir maç olacak"

KOPENHAG (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 12 Mart Perşembe günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın teknik direktörü Staale Solbakken, kendilerini zor bir karşılaşmanın beklediğini söyledi.

Solbakken, takım kaptanı Zeca ve takımın golcüsü eski Trabzonsporlu Dame N'Doye, Medipol Başakşehir ile oynayacakları son 16 turu ilk maçı öncesi Danimarka'da görev yapan Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'i ne kadar tanıdığı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Solbakken, rakiplerini tanıdığını, turuncu-lacivertlilerin iyi bir takım olduğunu ve tecrübeli futbolculardan oluştuğunu, zamanla Medipol Başakşehir'i daha yakından tanıyacağını ifade etti.

Solbakken, Türk futbolunda ise Fenerbahçe ve daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları Galatasaray'ı tanıdığını, daha önce Kopenhag'da oynayan Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ile vatandaşı Trabzonspor'un Norveçli golcü oyuncusu Alexander Sörloth'u takip ettiğini aktardı.

İlk maçtan beklentisiyle ilgili Solbakken, "Muhtemelen bizi belli periyotlarda baskı altına alacaklar. Baskıdan kurtulup, belli bölümlerde kendi oyunumuzu oynayabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Kopenhag ile 6 lig şampiyonluğu ve 4 Federasyon Kupası kazanma başarısı gösteren Solbakken, ilk maçın İstanbul'da olmasının kendilerine avantaj sağlayabilmesi için deplasmanda iyi bir skor elde etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Solbakken, "Çok zor bir maç olacak. Bunu garanti ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Türk futbolu hakkında Dame N'Doye'dan bilgi aldığını sözlerine ekledi.





- Dame N'Doye: "Yeniden Türkiye'de olacak olmak çok güzel"





Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacakları maçı değerlendiren Kopenhag'ın Senegalli golcüsü Dame N'Doye ise "Yeniden Türkiye'de olacak olmak çok güzel. Türkiye'de çok fazla arkadaşım var ve hala onlarla konuşuyorum. Medipol Başakşehir'in çok iyi oyuncuları var ve bazılarını tanıyorum. Şansları değerlendirecek olursak iki iyi takım arasında güzel bir maç olacak. Şansın bizimle olmasını umuyorum." şeklinde görüş belirtti.

N'Doye, "Türk futbolu çok iyi bir seviyede, bu yüzden Avrupa'da varlar. Türkiye'de iyi takımlar ve iyi oyuncular var. Atmosfer çok güzel ve taraftarlar da çok iyi. Danimarka'da da taraftarlarımızla olan bağımız çok kuvvetli." ifadelerini kullandı.





- Zeca: "Şanslar eşit"





Kopenhag'ın Portekiz doğumlu Yunan vatandaşı kaptanı Zeca ise yaptığı açıklamada, "İyi ve tecrübeli bir takıma karşı zor bir maç olacak. Türkiye'de atmosfer ve taraftarlar her zaman çok iyi. Bizi zor bir maç bekliyor." diye konuştu.

Zeca, "Çok iyi bir takım olduklarını biliyorum, ligde zirvedeler. Portekiz asıllıyım, Sporting Lizbon'a karşı maçlarını izledim. İlk maç çok zordu ancak ikinci karşılaşmada geri dönüş yapabileceklerini gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini ve turu geçecek takımın Kopenhag'daki maçta belli olacağını belirten Zeca, "Turun favorisi yok. İki takımın da şansı eşit. Türkiye'deki maçta kendi oyunumuzu kabul ettirip, gol yemeden ikinci maç için avantajlı bir skor elde edip, turu evimizde geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA