Köprü geçiş ücreti ne kadar 2021? 2021 köprü ücretleri ne kadar oldu? Otoyol geçiş ücretleri 2021 başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili detayları haberimizde yer verdik.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2021? 2021 KÖPRÜ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Bir otomobilin geçiş ücreti, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 10,50 TL'den 13,25 TL'ye, Osmangazi Köprüsü'nde 117,90 TL'den 147,50 TL'ye yükseldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden minibüslerin geçişi 13,50 TL’den 17 TL’ye, otobüslerin geçişi 29,5 TL’den 37 TL’ye, motosikletlerin geçişi de 4,25 TL’den 5,25 TL’ye yükseldi.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve dolar üzerinden araç garantisi verilen Osmangazi Köprüsü’nde geçiş ücretleri de zamlandı.

Osmangazi Köprüsü’nde otomobiller için geçiş ücreti 117,90 TL’den 147,50 TL’ye yükseldi. Ücretler minibüsler için 188,65 TL’den 236 TL’ye, otobüsler için 224 TL’den 280 TL’ye, kamyonlar için 297,10 TL’den 371,50 TL’ye, tırlar için 374,90 TL’den 468,50 TL’ye, motosikletler için 82,55 TL’den 103 TL’ye yükseldi.

Yine yap-işlet-devret yöntemiyle yaptırılan ve dolarla araç geçiş garantisi verilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bir otomobilin geçiş ücreti yüzde 25,5 artışla 21,90 TL’den 27,50 TL’ye yükseldi.

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2021

Ücretler minibüsler için 29,10 TL’den 36,50 TL’ye, otobüsler için 54,10 TL’den 67,50 TL’ye, kamyonlar için 137,30 TL’den 171,50 TL’ye, tırlar için 170,80 TL’den 213,50 TL’ye, motosikletler için 15,35 TL’den 19,90 TL’ye yükseldi.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

Otoyol ve köprü geçişlerinde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ücret ödeniyor. Otoyol ve köprülerde bu iki sistemin gişeleri ayrı bulunuyor. OGS ve HGS’ye sahip olan araçlara bir tane elektronik cihaz yerleştirilmiş oluyor ve bu cihaz sayesinde köprü ve otoyollardan geçerken ödeme yapmak için durmaya gerek kalmıyor. Ayrıca bu sayede otoyol geçiş noktalarında kuyrukta olmuyor. Bu yüzden eğer bir otoyolu kullanacaksanız elektronik cihazınızda ki bakiye yüklemesi ne durumda bir kontrol edin. Aksi takdirde bakiyesiz yapılan geçiş ihlalleri için cezalı geçiş işlemine maruz kalırsınız.

Köprü ve otoyol ücretleri ayrı ayrı alınıyor. Başka bir deyişle, boğaz köprülerinde kullanılan tek yönlü geçiş sistemi köprü ve otoyollarda uygulanmıyor.

OTOYOL ÜCRETİ ÖDEMEME CEZASI NEDİR?

Otoyoldan geçiş yaparken aracınızda bulunan HGS ya da OGS elektronik cihazlarınızda yeterli bakiye yoksa ve otoyol ücreti alınmadan geçiş yaptıysanız aracınıza ait İhlalli Geçiş Bildirimi düzenleniyor. İhallli Geçiş Bildiriminin detaylarında ise ne kadar ödeme yapacağınız ve hangi bankaya ödeyeceğiniz gibi bilgiler belirtiliyor. Eğer ödemenizi vaktinde yapmazsanız geçiş ücretinin 4 katı para cezası, geçiş ücreti, tebligat ücreti, avukatlık ücreti ve diğer masrafları da ödemeniz gerekiyor.