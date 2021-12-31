Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprü ücretlerini açıkladı. Biz de haberimizde Köprü geçiş ücreti ne kadar oldu? | Köprü ve Avrasya Tüneli ücretleri ne kadar? | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son dakika açıklaması 31 Aralık 2021 Cuma konu ve soru başlıklarına yer verdik. İşte ayrıntılar...

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 Ocak Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir"

KÖPRÜ VE AVRASYA TÜNELİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yapılan açıklamaya göre; otomobil ile tek yön Boğaz Köprülerinden geçiş ücreti 8.25 TL oldu.

05:00 - 24:00 saatleri arasında Avrasya tünelinde tek yönde otomobil geçiş ücreti 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yapılan açıklamada ''Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir.'' denildi.