Köprü geçiş ücreti ne kadar oldu? | Köprü ve Avrasya Tüneli ücretleri ne kadar? | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son dakika açıklaması 31 Aralık 2021 CumaSon dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan flaş açıklama! İstanbul'da köprü geçiş ücretleri belli olduBüyük ikramiye sayıları hangileri oldu? | Büyük ikramiye hangi biletlere çıktı? | Milli Piyango bilet sorgulama ekranı2022 Milli Piyango çekiliş sonucu belli oldu mu? | Milli Piyango bilet sorgulama ekranı2022 Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1041106242022 Milli Piyango Amorti rakamları kaç? Açıklandı mı? Amorti ne kadar, kaç para veriyor? Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2022Milli Piyango yılbaşı tam liste 2022 | 2022 Milli piyango kazanan numaralar, sayılar neler?Milli Piyango sıralı tam liste | 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları2022 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103810268İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmişti! Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a sert tepki
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Köprü geçiş ücreti ne kadar oldu? | Köprü ve Avrasya Tüneli ücretleri ne kadar? | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son dakika açıklaması 31 Aralık 2021 Cuma

İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprü ücretleri belli oldu. Biz de haberimizde Köprü geçiş ücreti ne kadar oldu? | Köprü ve Avrasya Tüneli ücretleri ne kadar? | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son dakika açıklaması 31 Aralık 2021 Cuma konu ve soru başlıklarına yer verdik. İşte detaylar.

Köprü geçiş ücreti ne kadar oldu? | Köprü ve Avrasya Tüneli ücretleri ne kadar? | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son dakika açıklaması 31 Aralık 2021 Cuma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprü ücretlerini açıkladı. Biz de haberimizde Köprü geçiş ücreti ne kadar oldu? |  Köprü ve Avrasya Tüneli ücretleri ne kadar? | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son dakika açıklaması 31 Aralık 2021 Cuma konu ve soru başlıklarına yer verdik. İşte ayrıntılar...

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 Ocak Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir"

KÖPRÜ VE AVRASYA TÜNELİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yapılan açıklamaya göre; otomobil ile tek yön Boğaz Köprülerinden geçiş ücreti 8.25 TL oldu.

05:00 - 24:00 saatleri arasında Avrasya tünelinde tek yönde otomobil geçiş ücreti 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yapılan açıklamada ''Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir.'' denildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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