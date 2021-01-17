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  3. Köprü girişinde iki polis aracı çarpıştı: 3 polis memuru yaralandı

Köprü girişinde iki polis aracı çarpıştı: 3 polis memuru yaralandı

Kayganlaşan yolda kayarak uygulama noktasında bekleyen bir trafik polisi aracına bir diğer polis aracı arkadan çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı

Köprü girişinde iki polis aracı çarpıştı: 3 polis memuru yaralandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Etiler girişinde 12.15 sıralarında meydana gelen kazada iki polis aracı çarpıştı. Kazada3 polis memuru yaralandı.

Köprü girişinde iki polis aracı çarpıştı: 3 polis memuru yaralandı

Araçlarıyla Ankara istikametine seyir halinde olan sivil polis ekibi, kayganlaşan yolda kayarak uygulama noktasında bekleyen bir trafik polisi aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç, önündeki bariyerlerin altına girdi. Kazada trafik polis ekibi aracındaki 2 ve sivil ekip aracındaki 1 polis memuru yaralandı.

Köprü girişinde iki polis aracı çarpıştı: 3 polis memuru yaralandı

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılardan birinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı görülürken, diğer 2 polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekiciyle yoldan kaldırılırken, kaza alanı havadan görüntülendi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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