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  3. Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam oranları belli oldu!

Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam oranları belli oldu!

Karayolları Genel Müdürlüğü, internet sayfasından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyollarının yeni geçiş ücreti tarifelerini yayımladı.

Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam oranları belli oldu!

Karayolları Genel Müdürlüğü ( KGM), yeni açıkladığı tarife kapsamında köprülerde yüzde 25 - 26'lık zam yaptığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri'ne göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde geçiş ücreti yüzde 26'lık zamla 13.25 liraya yükseldi. Motosiklet geçiş ücreti de yüzde 23.5 artışla 5.25 liraya çıktı.

Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam oranları belli oldu!

YENİ TARİFE ÜCRETLERİNİ DETAYLI OLARAK ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

OSMANGAZİ VE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜLERİNE YÜZDE 25 ORANNIDA ZAM

Yap-İşlet Devlet projeleri arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü ücretlerine de zam geldi. 

Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam oranları belli oldu!

ORANLAR BELLİ OLDU

Buna göre Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti otomobiller için yüzde 25 oranında artışla 117,90 liradan 147,50 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti de 21.90 liradan 27,50 liraya yükseltildi.

Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam oranları belli oldu!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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