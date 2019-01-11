Köprüde tehlikeli şerit değiştiren otomobilin sürücüsüne ceza

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerlediği sırada aralarından geçtiği otomobil ile kamyonete çarparak takla atan otomobilin sürücüsüne 235 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 22 Aralık 2018 tarihinde sabaha karşı saat 04.10 sıralarında FSM Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atmıştı. Yaşanan kaza köprü trafiğini de tehlikeye sokmuştu. Takla attıktan sonra bir süre sürüklenen otomobilden sürünerek çıkan sürücü A.T. ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Kazadan şans eseri sağ kurtulan otomobil sürücüsü T.'ye Karayolları Trafik Kanunun 46/2-C maddesi uyarınca "Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde (tehlikeli şerit değiştirmek) şerit değiştirmek" suçundan 235 TL para ve 20 ceza puanı verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA