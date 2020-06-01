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  3. Köprüden düşen kadını görmek isteyenler, aralarındaki mesafeyi hiçe saydılar!

Köprüden düşen kadını görmek isteyenler, aralarındaki mesafeyi hiçe saydılar!

Adana'da köprüden düşerek ağır yaralanan genç kadını görmek isteyen bir grup vatandaş köprü üstünde toplandı. Türk insanının merakı, koronavirüs endişesini de yendi. Yaralı kadını görüntülemek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi de unuttu.

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01 Haziran 2020 Pazartesi 17:54

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