Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil) Tanımı;

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Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil) Maaşları

Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil) maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.43

Meslek Adı :

Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kops sıyırma makinesini kullanarak artık iplikli, sarım hatalı, yarım kalan ipliğin masuralardan sıyrılması, tanımlı renk gruplarına göre ayrılması ve temizlenerek kullanıma hazır hale getirilmesi işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kops Sıyırma Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Boş bobinleri ambardan alıp etiketlemek ve tanımlı raflarda yerlerine koymak,

b) Tanım raflarının kontrolünde bir aksaklık veya karışıklık tespit edilmiş ise ustasına haber vermek,

c) Patron ve etiket stoklarını takip ederek ihtiyaç duyulan malın miktarını ve çeşidini ustasına sözlü olarak iletmek,

d) Makineyi çalışır hale getirmek,

e) Kops kovasından aldığı kopsları, kops giriş haznesine sıralamak ve kullanıma uygun hale getirmek,

f) Tahliye kanalından düşüp birikme kovasında toplanan boş kopsları biriktirmek, yerine yenilerini koymak,

g) Ayrı bir kovada biriktirdiği kalın sarımlı kopsları vater bölümünde görev yapan işçilere götürerek uygun olanların yeniden kullanılmasını, uygun olmayanların elle sıyrılmasına nezaret etmek,

h) Plastik masuranın sıkışıp kırılması halinde emniyet kolunu çekip makineyi durdurmak,

i) Sıkışan kopsu kurtarmak, kırılan masura parçalarını makineden temizlemek,

j) Makineyi yeniden çalıştırmak, kops sıyırma işlemine devam etmek,

k) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

l) Makine arızalarını ilgililere bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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