Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden başlayarak Adana ve birçok kentte kan emici sineklerden bulaşan ve halk arasında 'üç gün hastalığı' olarak bilinen Bovine Ephemeral Fever (BEF), bulaştı. Bunun üzerine vatandaşlar koronavirüs salgını sürerken başka bir panik yaşadı. Bu durum nedeniyle Kör eden sinek nedir? Nasıl öldürülür? Nasıl korunulur? Kör eden sinek ısırmasının tedavisi var mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

KÖR EDEN SİNEK NEDİR?

Kör eden sineklerin 1400 çeşidi bulunmaktadır. Şu ana kadar bu sineklerin 57 tanesi ülkemizde tespit edildi. Culicoides cinsi sinekler, sivrisinekler gibi değildir. Özellik bakımından biraz kambur ve kanatlarında benekli bir yapısı var. Sivrisinekler suyun içine yumurta bırakırken bu sinekler bataklıklara yumurta bırakmaktadırlar. Enfekte olan hayvanın kamını emip hasta olmayan hayvanlara BEF virüsü gibi hastalığı nakil ediyorlar. Bu virüsü insanlara da hastalık olarak bulaştırabiliyorlar. İnsanlara bulaştırdıkları hastalıklar arasında en yaygını körlük ve deri altı hastalıklarıdır.

KÖR EDEN SİNEKTEN NASIL KURTULUNUR, NASIL KORUNULUR?

Kör eden sinekle mücadele etmenin kesin bir çözüm yolu yoktur. Vatandaşlar hayvanların üzerine bu sineklerin konmaması için ilaçlar sıkabilir. Bataklıklar kurutulup, ilaçlanabilir. Henüz bu hastalık için ruhsatlandırılmış bir aşı bulunmuyor.

KÖR EDEN SİNEK ISIRMASININ BİR TEDAVİSİ VAR MI?

Kör eden sinek ısırmasının bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak aşı çalışmaları sürdürülmektedir. Konuya ilişkin konuşan Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü aşı konusunda çalışmalarda önemli yol kat ettiğini belirterek," Bu çalışmalar sonucu Tarım Bakanlığı önemli bir yol kat etti. Aşı çalışmaları devam ediyor. Umarım önümüzdeki yıl da aşı bulunacak ve bu hastalıktan kökten kurtulmuş olacağız. Bu aşı çıkana kadar belediyelerimizi sinekle mücadeleye davet ediyorum. Ayrıca yurttaşlarımızı da besledikleri hayvanlarda hastalık görülür görülmez veteriner hekimine müracaat etmeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Erken müdahale hastalığın seyrinde olumlu sonuçlar veriyor" ifadelerini kullandı.