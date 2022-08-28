Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022- 2023 kehanetleri okuyanlara "Nasıl bilir?" dedirtti! Olanlar ve olacakları bir bir sıralamış!

2021 - Dünya'nın yörüngesinde hafif bir kayma oluşuyor.

2022- Putin, dünya lordu olacak.

2022- Yeni bir hastalık çıkıyor, insanlar birkaç saniyede yaşlanıyor.

2023 - Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var.

2028 - Yeni bir enerji keşfediliyor. Dünya'da açlık azalıyor. Venüs'e insanlı aracı gönderiliyor.

2033 - Kutuplardaki buzullar eriyor. Okyanusların su seviyesi yükseliyor.

2043 - Dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya egemen oluyor.

2046 - Onun tür organı üretilebiliyor. Organ değişimi en iyi U-davi yöntemi haline geliyor. 2066 - Müslüman Roma'nın saldırısı karşısında ABD yeni bir silah deniyor - klimatik bir silah. Ani ısı düşüşü oluşuyor.

2076 - Komünizm.

2084 - Doğa yenileniyor

2097 - Bu hastalığa çare bulunuyor.

2100 - Yapay bir güneş, Dünya'nın gölgede kalan tarafım aydınlatıyor.

2111 - İnsanlar robotlara dönüşüyor.

2123 - Küçük devletlerarası savaş.

2125 - Uzaydan sinyal alınıyor.

2130 - Dünya dışıların desteğiyle su altı kolonileri oluşuyor.

2164 - Hayvanlar, yarı insana dönüşüyor.

2167 - Yeni din

2170 - Büyük kuraklık

2183 - Mars'taki koloni Dünya'dan bağımsızlık talep ediyor.

2187 - İki büyük volkanın patlaması durduruluyor

2195 - Su altı kolonilerin enerji ve gıda tümüyle temin edilmiş oluyor.

2196 - Asyalı ve Avrupalıların birbirine karışıyor. Yeni bir ırk oluşuyor.

2201 - Güneş'te termonükleer patlamalar yavaşlıyor. Sıcaklık düşüyor.

2221 - Evrende başka hayat arayışı insanlar iyi olmayanlarla tanışıyor.

2256 - Bir uzay gemisi Dünya'ya yeni, tehlikeli bir çıktı. 2262 - Dünya'nın yörüngesi kaymaya devam ediyor. Mars kuyruklu yıldız tehlikınesi altına giriyor.

2271 - Değişen fizik konstantları tekrardan hesaplanıyor.

2273 - Beyaz, siyah ve sarı ırk karışıyor. Meydana yeni bir ırk geliyor.

2279 - Yoktan vakum enerji bulunuyor, (belki de veya kara delik)

2288 - Zaman yolculukları, uzaylılarla yeni temaslar gerçekleşiyor.