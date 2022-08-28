Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022- 2023 kehanetleri okuyanlara "Nasıl bilir?" dedirtti! Olanlar ve olacakları bir bir sıralamış!

Kahin Baba Vanga'nın kehanetlerini sıralamasından asırlar sonra dedikleri bir bir çıktı. 2022 ve 2023 yılları için söyledikleri okuyanların ağızlarını yüreklerine getirdi. İşte o kehanetler...

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Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022- 2023 kehanetleri okuyanlara "Nasıl bilir?" dedirtti! Olanlar ve olacakları bir bir sıralamış!

Obama seçimlerinden, 11 Eylül saldırılarına, Rusya- Ukrayna savaşından, koronavirüse kadar yıllara yaydığı kehanetiyle tüy ürperten kör kahin Baba Vanga, listesindeki ön görüleriyle akıllara durgunluk verdi.

Kör Kahin Baba Vanga Maymun Çiçeği virüsünü dahi ön görmüş! Ne dese çıktı, çıkmaya devam ediyor! Peki, 2022 için neler demiş? 2

Son olarak Putin'in güç gösterisi yapacağını dahi tahmin eden Vanga, "Her şey eriyip gidecek, sadece Vladimir’in şanı, Rusya’nın şanı kalacak. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya’yı da domine edecek” ifadelerini kullanmıştı.

Dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz hakkında da ön görü sunan Baba Vanga, meğer olacaklar için insanlığı çoktan uyarmış.

Kör Kahin Baba Vanga Maymun Çiçeği virüsünü dahi ön görmüş! Ne dese çıktı, çıkmaya devam ediyor! Peki, 2022 için neler demiş? 4

Baba Vanga'nın "Yeni bir hastalık çıkıyor, insanlar birkaç saniyede yaşlanıyor." dediği hastalıkla Maymun Çiçeği'ni de bildiği dünyada gündem haline gelmişti.

Kör Kahin Baba Vanga Maymun Çiçeği virüsünü dahi ön görmüş! Ne dese çıktı, çıkmaya devam ediyor! Peki, 2022 için neler demiş? 5

Peki, Vanga'nın diğer kehanetlerinden haberiniz var mı? İşte, Kahin Baba Vanga'nın dünyada olabilecekler listesinden oluşturduğu kehanetleri...

Kör Kahin Baba Vanga Maymun Çiçeği virüsünü dahi ön görmüş! Ne dese çıktı, çıkmaya devam ediyor! Peki, 2022 için neler demiş? 6

2021 - Dünya'nın yörüngesinde hafif bir kayma oluşuyor.

2022- Putin, dünya lordu olacak.

2022- Yeni bir hastalık çıkıyor, insanlar birkaç saniyede yaşlanıyor.

2023 - Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var.

2028 - Yeni bir enerji keşfediliyor. Dünya'da açlık azalıyor. Venüs'e insanlı aracı gönderiliyor.

2033 - Kutuplardaki buzullar eriyor. Okyanusların su seviyesi yükseliyor.

2043 - Dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya egemen oluyor.

2046 - Onun tür organı üretilebiliyor. Organ değişimi en iyi U-davi yöntemi haline geliyor. 2066 - Müslüman Roma'nın saldırısı karşısında ABD yeni bir silah deniyor - klimatik bir silah. Ani ısı düşüşü oluşuyor.

2076 - Komünizm.

2084 - Doğa yenileniyor

2097 - Bu hastalığa çare bulunuyor.

2100 - Yapay bir güneş, Dünya'nın gölgede kalan tarafım aydınlatıyor.

2111 - İnsanlar robotlara dönüşüyor.

2123 - Küçük devletlerarası savaş.

2125 - Uzaydan sinyal alınıyor.

2130 - Dünya dışıların desteğiyle su altı kolonileri oluşuyor.

2164 - Hayvanlar, yarı insana dönüşüyor.

2167 - Yeni din

2170 - Büyük kuraklık

2183 - Mars'taki koloni Dünya'dan bağımsızlık talep ediyor.

2187 - İki büyük volkanın patlaması durduruluyor

2195 - Su altı kolonilerin enerji ve gıda tümüyle temin edilmiş oluyor.

2196 - Asyalı ve Avrupalıların birbirine karışıyor. Yeni bir ırk oluşuyor.

2201 - Güneş'te termonükleer patlamalar yavaşlıyor. Sıcaklık düşüyor.

2221 - Evrende başka hayat arayışı insanlar iyi olmayanlarla tanışıyor.

2256 - Bir uzay gemisi Dünya'ya yeni, tehlikeli bir çıktı. 2262 - Dünya'nın yörüngesi kaymaya devam ediyor. Mars kuyruklu yıldız tehlikınesi altına giriyor.

2271 - Değişen fizik konstantları tekrardan hesaplanıyor.

2273 - Beyaz, siyah ve sarı ırk karışıyor. Meydana yeni bir ırk geliyor.

2279 - Yoktan vakum enerji bulunuyor, (belki de veya kara delik)

2288 - Zaman yolculukları, uzaylılarla yeni temaslar gerçekleşiyor.

Kaynak: Kör Kahin Baba Vanga Maymun Çiçeği virüsünü dahi ön görmüş! Ne dese çıktı, çıkmaya devam ediyor! Peki, 2022 için neler demiş?

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