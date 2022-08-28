Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022- 2023 kehanetleri okuyanlara "Nasıl bilir?" dedirtti! Olanlar ve olacakları bir bir sıralamış!

2021 - Dünya'nın yörüngesinde hafif bir kayma oluşuyor.
2022- Putin, dünya lordu olacak.
2022- Yeni bir hastalık çıkıyor, insanlar birkaç saniyede yaşlanıyor.
2023 - Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var.
2028 - Yeni bir enerji keşfediliyor. Dünya'da açlık azalıyor. Venüs'e insanlı aracı gönderiliyor.
2033 - Kutuplardaki buzullar eriyor. Okyanusların su seviyesi yükseliyor.
2043 - Dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya egemen oluyor.
2046 - Onun tür organı üretilebiliyor. Organ değişimi en iyi U-davi yöntemi haline geliyor. 2066 - Müslüman Roma'nın saldırısı karşısında ABD yeni bir silah deniyor - klimatik bir silah. Ani ısı düşüşü oluşuyor.
2076 - Komünizm.
2084 - Doğa yenileniyor
2097 - Bu hastalığa çare bulunuyor.
2100 - Yapay bir güneş, Dünya'nın gölgede kalan tarafım aydınlatıyor.
2111 - İnsanlar robotlara dönüşüyor.
2123 - Küçük devletlerarası savaş.
2125 - Uzaydan sinyal alınıyor.
2130 - Dünya dışıların desteğiyle su altı kolonileri oluşuyor.
2164 - Hayvanlar, yarı insana dönüşüyor.
2167 - Yeni din
2170 - Büyük kuraklık
2183 - Mars'taki koloni Dünya'dan bağımsızlık talep ediyor.
2187 - İki büyük volkanın patlaması durduruluyor
2195 - Su altı kolonilerin enerji ve gıda tümüyle temin edilmiş oluyor.
2196 - Asyalı ve Avrupalıların birbirine karışıyor. Yeni bir ırk oluşuyor.
2201 - Güneş'te termonükleer patlamalar yavaşlıyor. Sıcaklık düşüyor.
2221 - Evrende başka hayat arayışı insanlar iyi olmayanlarla tanışıyor.
2256 - Bir uzay gemisi Dünya'ya yeni, tehlikeli bir çıktı. 2262 - Dünya'nın yörüngesi kaymaya devam ediyor. Mars kuyruklu yıldız tehlikınesi altına giriyor.
2271 - Değişen fizik konstantları tekrardan hesaplanıyor.
2273 - Beyaz, siyah ve sarı ırk karışıyor. Meydana yeni bir ırk geliyor.
2279 - Yoktan vakum enerji bulunuyor, (belki de veya kara delik)
2288 - Zaman yolculukları, uzaylılarla yeni temaslar gerçekleşiyor.