Korab Luma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Korab Luma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Korab Luma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Korab Luma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Korab Luma 12 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Korab Luma Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Korab Luma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Korab Luma'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Korab Luma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Korab Luma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Korab Luma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Korab Luma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında KF Ulpiana

16 Temmuz 2022 yılında FC Prishtina

Korab Luma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Korab Luma şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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